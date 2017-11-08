Майк Салливан: "Было много моментов, которые "Питтсбург" не реализовал"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан считает, что у его команды могла бы быть лучше реализация моментов. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" обыграл "Аризону" со счетом 3:1.

– Когда забиваешь в равных составах, шансы на победу растут, – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – В последних четырех матчах мы создавали много моментов при игре пять на пять. И даже в этом матче было много возможностей, но не все мы реализовали. В целом очень понравилась игра пять на пять, мы неплохо контролировали территорию.