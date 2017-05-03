Майк Салливан: "Будем оценивать состояние Кросби каждый день"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что не может назвать сроков возвращения на лед нападающего Сидни Кросби. Форвард получил сотрясение мозга в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:3 ОТ, 1-2) в столкновении с Мэттом Нисканеном.

- Будем оценивать состояние Кросби каждый день, - приводит пресс-служба "Пингвинз" слова Салливана. - Он пройдет все процедуры, необходимые при восстановлении от сотрясения мозга. Это всегда различные случаи. Иногда игроки возвращаются на лед быстро, иногда - нет. Полагаемся на наш медицинский персонал, который сделает все правильно.