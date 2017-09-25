Майк Салливан: "Болельщики получили совершенно иное восприятие скорости игры НХЛ"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Сент-Луиса" (1:4) в предсезонном матче НХЛ отметил атмосферу на арене Lemieux Sports Complex, где "Пингвины" проводят свои тренировки.
- Здесь более интимная обстановка. Фанаты были так близки к самой игре, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. - Думаю, они получили совершенно иное восприятие скорости игры. Игроки были также взволнованны от игры здесь. Полагаю, что это была отличная возможность увидеть игру НХЛ так близко. Это было отличное мероприятие.
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