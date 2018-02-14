Майк Салливан: "Астон-Ризе играет с каждым матчем лучше"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан похвалил Зака Астона-Ризе после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (6:3). Форвард оформил дубль и отдал голевую передачу.

- Он играет с каждым матчем все лучше, - цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. - Он уверенно играет в обороне и атаке, хорошо держит шайбу, действует у бортика, забивает голы. Он хорошо действует и без шайбы, мы можем использовать его при игре в меньшинстве.

Он хороший игрок и прогрессирует с каждой игрой. Он все больше уверен в себе.