Майк Пелино: "Самсонов точно будет в НХЛ до конца сезона"

Помощник главного тренера "Авангарда" Майк Пелино оценил перспективы российского вратаря Ильи Самсонова, который сейчас выступает в системе "Вашингтона".

"У Самсонова потрясающие перспективы, он отличный вратарь. Не сомневаюсь, что Илья будет играть в НХЛ. Ему просто нужно время, чтобы привыкнуть к англоговорящим игрокам и к другому стилю игры. И я уже слышал, что он выиграл последнюю игру. Думаю, что Самсонов точно будет в НХЛ ещё до конца этого сезона", - приводит слова Пелино издание "Вечерний Магнитогорск".

В текущем сезоне Самсонов, являющийся воспитанником "Металлурга", провел 12 матчей в АХЛ за "Херши", в которых отразил 86,7% нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 3,84 шайбы за игру.