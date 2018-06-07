Майк Пелино: "С одним только Кузнецовым "Вашингтон" вряд ли бы претендовал на титул"

Тренер "Авангарда" Майк Пелино в интервью "СЭ" отметил, что отдал бы приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ капитану "Вашингтона" Александру Овечкину.



– В чем изменился "Вашингтон" по сравнению с прошлыми годами?

– В большей степени изменения касаются психологии. Команда обрела уверенность в своих силах, чего ей не доставало раньше. Она пришла к игрокам после побед над "Питтсбургом", а потом над "Тампой". Точно такая же ситуация была в "Магнитке", когда я там работал, и команда взяла титул. Часто это уверенность появляется не сразу. Должно пройти определенное время. "Кэпиталз" на протяжении многих лет были хорошей командой. Но нельзя сказать, что ее игроки делали все возможное для победы. Я имею в виду необходимость достать из себя больше, чем у тебя вроде бы есть. Сейчас в "Вашингтоне" правильно распределены роли, хорошо проявляют себя лидеры, отлично играет вратарь, поэтому и команда находится в шаге от титула.

– Раз вы так уверены в победе "Вашингтона", то кому бы отдали приз самого ценного игрока плей-офф, Овечкину или Кузнецову?

– Мой выбор – Овечкин. Только по той причине, что он делает все возможное, чтобы его команда выиграла кубок – на льду и в раздевалке. Кузнецов творит что-то невероятное, блестяще решает эпизоды. Но если бы у "Вашингтона" не было Овечкина, то он не прошел бы так далеко. С одним только Кузнецовым даже в его нынешней форме претендовать на титул вряд ли бы получилось. (Михаил ЗИСЛИС)

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