Майк Кондон: "Я стараюсь жить сегодняшним днем"

Вратарь "Оттавы" Майк Кондон после победы над "Баффало" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что старается не думать о долгосрочной перспективе и сосредотачивается на конкретных матчах.

- Это прозвучит банально, я всегда говорю об этом, но я стараюсь жить сегодняшним днем, - цитирует официальный сайт НХЛ Кондона. - Я не пытаюсь думать ни о чем другом. Хоккей может занимать много места, если смотреть на него в перспективе. Я же стараюсь сузить эти границы. Я просто счастлив иметь возможность выходить на лед.