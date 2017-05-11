Майк Коммодор: "Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Бывший защитник "Детройта" и "Адмирала" Майк Коммодор раскритиковал нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По его словам, россиянина надо убрать из клуба, так как он не приносит пользы в плей-офф. Напомним, что "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" в четвертьфинале Кубка Стэнли со счетом 3-4 в серии.
– Если бы я руководил "Вашингтоном", я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из команды этим летом. Да, он настоящая машина по забиванию голов в регулярном чемпионате, но очень слабо играет в важных моментах в плей-офф.
Санитар леса
Кстати, поддерживаю мнение Коммодора. Но вряд ли до этого дело дойдет, у Вашингтона недалекий президент, Тед Леонсис. Даже не знаю, как он сколотил такое состояние. Овечкин по отношению к Леонсису мне напоминает Мавроди из МММ. Особенно, учитывая заявления по участию в Олимпиаде.
12:23
Санитар леса
Майк Коммодор, в отличие от "мыльного пузыря" Овечкина, обладатель кубка Стэнли-2006 в составе Каролины (25 игр, 2+2, плюс 1). Также он является чемпионом мира-2007 в Москве (9 игр, 0+2, плюс 7).
12:20
Vasek
za_yatc, а есть разница кто сказал это первым? Теперь подхватят. Лето пройдёт под сериалом "Куда менять Ови". Если бы я верил в этот обмен (а я не верю), я бы расставил рейтинг покупателей: 1) Сан-Хосе (платить нечем, но Торнтона с Марло заменить кем-то надо); 2) Вегас - там такая звезда закуролесила бы лет на 10 ещё, без треований титула; 3) Филадельфия - ну чтобы вывести конкуренцию с Питтсбургом на новый уровень; 4) НЙР - там любят собирать звезд; 5) НЙА - долгожданный вингер для Тавареса, но на один год... Но обменять 9,5 млн.-й контракт невозможно.
12:19
za_yatc
...У одного моего знакомого девушка рядом со стадионом живет. Надо срочно у нее поинтересоваться, что делать Washington'у в этой ситуации. Она не подведет.
12:13
za_yatc
Поясните, пожалуйста, кто такой Майк Коммодор, и почему нас должно интересовать его мнение?
12:11