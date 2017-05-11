Майк Коммодор: "Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Бывший защитник "Детройта" и "Адмирала" Майк Коммодор раскритиковал нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. По его словам, россиянина надо убрать из клуба, так как он не приносит пользы в плей-офф. Напомним, что "Вашингтон" уступил "Питтсбургу" в четвертьфинале Кубка Стэнли со счетом 3-4 в серии.

– Если бы я руководил "Вашингтоном", я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из команды этим летом. Да, он настоящая машина по забиванию голов в регулярном чемпионате, но очень слабо играет в важных моментах в плей-офф.