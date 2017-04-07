Майк Кинэн: "Владельцы клубов НХЛ еще не приняли решения по участию игроков в Играх-2018"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн выразил мнение, что владельцы клубов НХЛ еще не приняли окончательного решения по поводу участия их игроков в Олимпиаде-2018. Ранее НХЛ заявила, что не будет делать паузу на Игры впервые с 1994 года.

- Я верю, что владельцы клубов еще не приняли окончательного решения. МОК и международная хоккейная федерация хотят, чтобы лучшие игроки поехали на Олимпиаду, и они сами хотят поехать, - цитирует ТАСС Кинэна. - Но также очевидно, что владельцы не хотят отпускать своих лучших игроков на Олимпиаду и прерывать чемпионат. Думаю, что уже идет раскол между владельцами, потому что кто-то хочет отпускать игроков, а кто-то нет, и этот вопрос в любом случае будет вынесен на обсуждение, что займет время.

Во вторник нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду вне зависимости от решения лиги.

- Я не знаю, насколько законно его заявление, и не знаю, разорвут ли с ним контракт, каков будет результат переговоров, - считает Кинэн. - В любом случае, владелец "Вашингтона" сказал, что он поддержит решение Овечкина.