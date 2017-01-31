11:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Кинэн: "Удивлен отсутствием Фетисова и Малкина в списке 100 лучших игроков НХЛ"

0
0
0

Известный тренер Майк Кинэн считает нападающего Павла Буре одним из лучших российских хоккеистов за всю историю НХЛ. Напомним, четыре россиянина были включены в 100 лучших игроков в истории лиги (Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин).

- Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это "русская ракета", он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой, - цитирует ТАСС Кинэна. - Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлен отсутствием Фетисова и Малкина.

Я знаю хорошо немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это "русская пятерка" в "Детройте", Касатонов. Кравчук - первый русский, который с драфта пришел ко мне в "Чикаго". Я тренировал четырех русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, - все они оказали немалое влияние на НХЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3984482

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ