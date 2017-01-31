Майк Кинэн: "Удивлен отсутствием Фетисова и Малкина в списке 100 лучших игроков НХЛ"

Известный тренер Майк Кинэн считает нападающего Павла Буре одним из лучших российских хоккеистов за всю историю НХЛ. Напомним, четыре россиянина были включены в 100 лучших игроков в истории лиги (Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин).

- Я работал с Павлом Буре несколько раз. Это "русская ракета", он был превосходным игроком в НХЛ и был признан лигой, - цитирует ТАСС Кинэна. - Но мне трудно говорить, кто у вас лучший, поскольку я был удивлен отсутствием Фетисова и Малкина.

Я знаю хорошо немало русских игроков, которых я также тренировал и которые также заслуживают быть в том списке. Например, это "русская пятерка" в "Детройте", Касатонов. Кравчук - первый русский, который с драфта пришел ко мне в "Чикаго". Я тренировал четырех русских в команде, которая становилась обладателем Кубка Стэнли в 1994 году, - все они оказали немалое влияние на НХЛ.