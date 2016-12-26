Майк Кинэн: "Тарасенко, Панарин и Кучеров хороши, но им нужно вырасти, чтобы стать звездами НХЛ"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ заявил, что пока рано считать Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Никиту Кучерова звездами лиги. Он отметил, что российским игрокам предстоит пройти проверку временем.
– Можно ли уже назвать звездами лиги Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Никиту Кучерова?
- Возможность, что они таковыми станут, есть, но им надо дать время, – сказал Кинэн. – Они все же не такие, как тот же Макдэвид, который в 19 лет прыгнул прямо на вершину. Он – звезда, и все могут это видеть. Перечисленные вами парни хороши, но, чтобы стать звездами, им нужно еще вырасти.
Когда те же Овечкин и Малкин дебютировали в НХЛ, сразу стало ясно, какого калибра люди в нее пришли. Здесь же пока об этом говорить рано. То же скажу и о Лайне. Да, он хорошо начал для такого молодого игрока. Но нужно, чтобы прошло время, чтобы сделать окончательные выводы.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/mike-keenan-about-his-vision-on-changing-hockey-rules-possibility-of-restoring-canada-vs-russia-series-and-olympics-in-korea/c-285050584
Айртон
У МакДи совсем другая скорость и понимание игры.) Думаю, его титулы не за горами.) А ведь ему всего 19 лет!) Панарин, Тарасенко, Овечкин и Кучеров - это не звёзды, а игроки второго эшелона.) Чтобы считаться звёздами, нужно выигрывать и доказывать свою состоятельность в самых главных матчах.) Звёзды это Кросби, Ягр, Кейн, Тейвз, и далее по списку.))
12:58
КубокЛучшийМира
Ну а по сути то, он прав. И, да, кто то вспыхивает сразу, а кто то движется поступательно. Но только наши местные "Иксперты" могут сразу повесить ярлык! )))
11:24
Werewolf
Ох, сколько же недругов ты сейчас заработал назвав их недозвездами и канадчонка звездой ))))))
10:58