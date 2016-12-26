Майк Кинэн: "Тарасенко, Панарин и Кучеров хороши, но им нужно вырасти, чтобы стать звездами НХЛ"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ заявил, что пока рано считать Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Никиту Кучерова звездами лиги. Он отметил, что российским игрокам предстоит пройти проверку временем.

– Можно ли уже назвать звездами лиги Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Никиту Кучерова?



- Возможность, что они таковыми станут, есть, но им надо дать время, – сказал Кинэн. – Они все же не такие, как тот же Макдэвид, который в 19 лет прыгнул прямо на вершину. Он – звезда, и все могут это видеть. Перечисленные вами парни хороши, но, чтобы стать звездами, им нужно еще вырасти.

Когда те же Овечкин и Малкин дебютировали в НХЛ, сразу стало ясно, какого калибра люди в нее пришли. Здесь же пока об этом говорить рано. То же скажу и о Лайне. Да, он хорошо начал для такого молодого игрока. Но нужно, чтобы прошло время, чтобы сделать окончательные выводы.