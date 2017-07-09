Майк Кинэн: "Малкин должен был попасть в список лучших игроков столетия"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин должен был попасть в список лучших игроков столетия в НХЛ.

– Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но "Конн Смайт Трофи" – приз самому ценному хоккеисту плей-офф – снова получил Сидни Кросби. На ваш взгляд, это справедливо?

– К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, – как "Конн Смайта", так и "Харт Трофи", который завоевал Макдэвид.

– Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков НХЛ всех времен в начале этого года?

– На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали бы лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100.

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