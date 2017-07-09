Майк Кинэн: "Буре, Ларионов, Федоров - тройка лучших российских игроков в НХЛ"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что Павел Буре, Игорь Ларионов и Сергей Федоров входят в тройку лучших российских игроков НХЛ.

– Три лучших российских игрока в истории НХЛ, по вашему мнению?

– Хороший вопрос. Павел Буре. Я с ним работал и знаю, что никто не способен обойти Русскую Ракету с точки зрения снайперских навыков. Тот же Игорь Ларионов – он навсегда останется одним из лучших центрфорвардов в истории хоккея. Вообще, таким вопросом вы загнали меня в угол. Про Сергея Федорова тоже нельзя забывать.

– То есть Евгений Малкин не попадет в это число?

– Ну, вы просили только троих. А так – есть Фетисов, есть Овечкин с Малкиным. Я вам могу назвать целую команду – это будет намного проще, чем выбирать троих лучших.

Полностью интервью Кинэна