Майк Кинэн: "Бобровского рано сравнивать с Третьяком, но свой вклад в историю он уже внес"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский обладает невероятным мастерством.

– Сергей Бобровский выиграл вторую "Везину", а раньше ни один российский вратарь не получал даже один такой приз. Его уже можно сравнивать с Владиславом Третьяком?

– Третьяк играл в другую эпоху, безусловно, это один из лучших голкиперов в истории мирового хоккея. Бобровский поразил меня на Кубке мира в Канаде в прошлом году, он обладает невероятным мастерством. Возможны ли сравнения? Пока я бы не сравнивал его с Третьяком, но свой вклад в историю он уже внес.

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