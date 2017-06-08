Майк Келли вошел в тренерский штаб "Вегаса"

Бывший тренер "Флориды" Майк Келли назначен на пост ассистента главного тренера "Вегаса", сообщает официальный сайт клуба. Келли уже работал с наставником "Рыцарей" Жераром Галланом как раз в "Пантерз".

– Я рад, что буду вновь работать с Майкойм, – сказал Галлан. – Мы пользовались успехом, как во "Флориде", так и в "Сент-Джонсе", а теперь готовы привести к успеху "Вегас". Майк отличный парень, с большим знанием хоккея. Я не могу не радоваться его назначению в тренерский штаб клуба.

Напомним, что "Вегас" – новичок НХЛ и начнет выступление в лиге со следующего сезона. В июне для "Рыцарей" будет проведен драфт расширения.