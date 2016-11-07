Майк Каммаллери - первая звезда игрового дня в НХЛ

Нападающий "Нью-Джерси" Майк Каммаллери, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (4:1), признан первой звездой игрового дня, сообщает официальный сайт лиги. Второй звездой стал форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, забросивший шайбу и отдавший две голевые передач в игре против "Далласа" (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал партнер Каммаллери по команде голкипер Кит Кинкейд, отразивший 33 броска из 34.