09:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Каммаллери - первая звезда игрового дня в НХЛ

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Нападающий "Нью-Джерси" Майк Каммаллери, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" (4:1), признан первой звездой игрового дня, сообщает официальный сайт лиги. Второй звездой стал форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, забросивший шайбу и отдавший две голевые передач в игре против "Далласа" (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал партнер Каммаллери по команде голкипер Кит Кинкейд, отразивший 33 броска из 34.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КубокЛучшийМира

Так что получается, он (Каммалерри) на уши поставил всю лигу, не? )))

09:55

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