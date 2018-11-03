Майк Хоффман: "Дадонов все умеет и всегда поможет"

Нападающий "Флориды" Майк Хоффман после матча с "Виннипегом" (4:2) в Хельсинки в рамках NHL Global Series поделился мнением о новых партнерах по звену – его перевели к Евгению Дадонову и Александру Баркову.

– Дадонов – очень разносторонний игрок, который очень многое делает для нашей атаки, - отметил Хоффман. - Хорош в большинстве, хорош на чужом пятаке. Он постоянно выцарапывает шайбы и является отличным финишером. Все умеет и всегда поможет.

Играть с Барковым и Дадоновым одно удовольствие. У них отличная химия. Я старался не мешать, только помогать своими бросками и скоростью. И в подыгрыше старался помочь.

Жалко, что Барков так и не забил, хотя мог, но постоянно отдавал передачи, вместо того чтобы бросать. Такой вот он игрок. Собственно, он самый одаренный хоккеист "Флориды". Глупо давать ему какие-то советы. (Игорь Еронко)