Защитник "Детройта" Майк Грин выбыл на срок от трех до пяти недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт клуба. 33-летний игрок в этом сезоне провел 23 матча, в которых набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности "+10".

– Я бы предположил срок в три-пять недель, – отметил главный тренер команды Джефф Блэшилл . – Все может измениться, но пока так. Он играл отлично, поэтому не повезло ни ему, ни нам. Как это навередит, зависит от других ребят. Но он правда играл великолепно.