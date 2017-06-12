Майк Фишер: "Уверен, судья матча "Нэшвилл" - Питтсбург" сожалеет об отмененном голе"

Капитан "Нэшвилла" Майк Фишер сожалеет, что в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (0:2, 2-4) судьи допустили ошибку, отменив гол. Во втором периоде рефери Кевин Поллок дал свисток, не увидев, что вратарь "Пингвинз" Мэттью Мюррей не сумел зафиксировать шайбу после броска.

- Тяжело смириться с этим, но это спорт, - приводит The Tennessean слова Фишера. - Человеческий фактор может сказаться на любом результате. Это случается, и это не зависит от игроков, к сожалению. Уверен, что судья Кевин Поллок, который поторопился со свистком, сожалеет о случившемся и чувствует себя виноватым. Увы, но уже ничего нельзя изменить.

