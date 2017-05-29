Майк Фишер: "Неважно, что "Нэшвилл" называют аутсайдером финала Кубка Стэнли"

Нападающий "Нэшвилла" Майк Фишер подчеркнул, что готов к финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом". По словам форварда, ему безразлично, что "Предаторз" считают аутсайдером в борьбе за чемпионство.

- Я готов к борьбе, но взволнован тем, что могу выйти на лед в первом матче финала Кубка Стэнли, - приводит пресс-служба НХЛ слова Фишера. - Но "Нэшвилл" готов к предстоящему вызову. Команда не думает о том, что она закончила регулярный чемпионат только на 16-м месте. Пусть нас называют аутсайдерами этой серии, но куда важнее, какой хоккей мы показываем в самых важных матчах.

Напомним, что первый матч финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" - "Нэшвилл" пройдет 30 мая. Отметим, "пингвины" являются действующим обладателем Кубка Стэнли.