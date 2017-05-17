Майк Фишер: "Нэшвилл" вел игру с "Анахаймом"

Капитан "Нэшвилла" Майк Фишер высоко оценил игру вратаря Джона Гибсона в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Анахаймом" (2:1). При этом он подчеркнул, что "Предаторз" контролировали ход встречи, благодаря чему добились победы.

- Порой в таких играх становится обидно. Мы вели игру, но у них хороший вратарь, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фишера. - Нам надо было продолжать играть в своем ключе, верить в себя, в то, что забьем. Так и получилось.