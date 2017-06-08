Майк Фишер: "Нэшвилл" готов показать свой лучший хоккей на арене "Питтсбурга"

Капитан "Нэшвилла" Майк Фишер в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (2-2) подчеркнул, что команде необходимо показать свой лучший хоккей. При этом форвард заверил, что "Предаторз" готовы к этому.

- Мы знаем, что способны играть лучше на арене "Питтсбурга". И знаем, что нам придется это сделать, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фишера. - Нет никаких вопросов, что от нас потребуется показать свой лучший хоккей. Но вы увидите, что мы к этому готовы.