13:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Фишер: "Нэшвилл" готов показать свой лучший хоккей на арене "Питтсбурга"


Капитан "Нэшвилла" Майк Фишер в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (2-2) подчеркнул, что команде необходимо показать свой лучший хоккей. При этом форвард заверил, что "Предаторз" готовы к этому.

- Мы знаем, что способны играть лучше на арене "Питтсбурга". И знаем, что нам придется это сделать, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Фишера. - Нет никаких вопросов, что от нас потребуется показать свой лучший хоккей. Но вы увидите, что мы к этому готовы.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/five-things-to-watch-in-game-five/c-289832952

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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