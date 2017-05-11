12:21 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Бэбкок: "Золото ЧМ в третий раз подряд возьмет сборная Канады"

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Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что сборная Канады – главный фаворит чемпионата мира. Хотя, по его словам, шансы есть и у других команд, включая Россию. Сборная Канады побеждала на двух предыдущих турнирах.

– У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey2017_heroes/20170511/1120281911.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Якут Хан

Да хз.. не говори гоп.. кэнаки совсем самоуверенные стали)) посмотрим мб маэстро не лгёт))

12:44

shvedero

кэнакам в этому году можно навязать борьбу, защита не ахти. Ну а так да, безоговорочные фавориты - канадцы

12:43

suomi257

истину говорит!

12:36