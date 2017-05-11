Майк Бэбкок: "Золото ЧМ в третий раз подряд возьмет сборная Канады"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что сборная Канады – главный фаворит чемпионата мира. Хотя, по его словам, шансы есть и у других команд, включая Россию. Сборная Канады побеждала на двух предыдущих турнирах.

– У шведов в этом году хорошая оборона, там собраны большие мастера, у сборной России интересная команда, американцы постепенно адаптируются и от матча к матчу набирают обороты, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Шансы на победу у этих команд определенно есть, но золото в третий раз подряд возьмет сборная Канады.