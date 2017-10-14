Майк Бэбкок: "Зайцев освоился, его английский стал лучше"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что защитник Никита Зайцев освоился в НХЛ. В четырех матчах сезона россиянин забил два гола и сделал три передачи при показателе полезности "+7".

– Зайцев освоился, его английский стал лучше. Это очень важно. Он понимает, где надо находиться и как играть, – цитирует Бэбкока Sportsnet. – Его не сбивает с толку большой объем информации, который дают тренеры. Подобное испытывают другие новички. Это в некоторой степени парализует игрока, и он не играет так хорошо, как мог бы.

НХЛ – трудная лига. Молодые игроки, попав сюда, часто еще не готовы. Из-за этого они перестают нравиться. Для этого нет никаких причин, ведь они не виноваты в том, что вы действовали слишком быстро.