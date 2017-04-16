Майк Бэбкок: "Зайцев или Марченко могут заменить Полака"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после победы над "Вашингтоном" (4:3ОТ) рассказал о том, кто может заменить Романа Полака, получившего травму. Он добавил, что Никита Зайцев, который пропустил начало серии, уже катается и скоро будет готов играть.

– Вместо Полака могут сыграть Зайцев или Марченко, – приводит официальный сайт "Торонто" слова Бэбкока. – Никита уже катается, но когда именно он сможет сыграть я пока не знаю. В случае чего, на лед сможет выйти Марченко. К сожалению, столкновение с Бруксом Орпиком стало для Полака финалом – в этом сезоне он больше не сыграет.