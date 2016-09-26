Майк Бэбкок: "В "Торонто" Зайцев будет лучше играть в атаке, чем в сборной"

Главный тренер сборной Канады и "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что Никита Зайцев поможет его клубу в следующем сезоне. Специалист признался, что был впечатлен действиями защитника в обороне в составе российской команды на Кубке мира.
– Зайцев будет важным игроком для "Торонто", он подтянул английский, он женился, он семейный человек, будет хорошим примером для Никиты Сошникова, других молодых игроков, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – На Кубке мира он сыграл даже лучше, чем я ожидал в плане действий в обороне, а вот в атаке он себя почти не показал. В "Торонто" он будет больше и лучше играть в атаке, чем в сборной.
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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160926/1098939823.html
DRW
Перевод: Я не Знарок, и покажу, как правильно нужно использовать Зайцева. :)))
22:11 26 сентября
shvedero
потому, что его правильно будут использовать там) не то, что усатый)
21:33 26 сентября