Майк Бэбкок: "В "Торонто" Зайцев будет лучше играть в атаке, чем в сборной"

Главный тренер сборной Канады и "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что Никита Зайцев поможет его клубу в следующем сезоне. Специалист признался, что был впечатлен действиями защитника в обороне в составе российской команды на Кубке мира.

– Зайцев будет важным игроком для "Торонто", он подтянул английский, он женился, он семейный человек, будет хорошим примером для Никиты Сошникова, других молодых игроков, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – На Кубке мира он сыграл даже лучше, чем я ожидал в плане действий в обороне, а вот в атаке он себя почти не показал. В "Торонто" он будет больше и лучше играть в атаке, чем в сборной.