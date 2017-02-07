Майк Бэбкок: "Уволив Жюльена, "Бостон" не стал лучше"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил удивление отставкой Клода Жюльена из "Бостона", и отметил, что клуб потерял отличного специалиста. 56-летний канадец работал с "Медведями" с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Жюльен хороший человек, – цитирует The Score Бэбкока. – Это отличный тренер. Кто-то в клубе сегодня очень счастлив. Я имею в виду, что уволив такого тренера, "Бостон" не стал лучше. Когда вы принимаете такое решение, у вас должен быть в запасе тренер лучше, чем уволенный. Но таких специалистов сейчас не много, поверьте.

Теперь он сможет уделить время своей семье, подправить здоровье. Иногда нужно быть честным с собой и понимать, что пора двигаться дальше.