Майк Бэбкок: "Торонто" в хорошем положении перед матчем с "Питтсбургом"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" отметил, что его команда находится в хорошем положении. В случае победы в этой встрече "Мэйпл Ливз" обеспечит для себя участие в плей-офф.

- Мы весь год упорно работали ради того, чтобы у нас были такие шансы, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бэбкока. - Мы в хорошей ситуации перед 81-м матчем. Давайте сыграем так, как мы умеем.