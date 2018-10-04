Майк Бэбкок: "Торонто" победил, но "Монреаль" играл намного лучше нас"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок считает, что его команда может играть лучше, чем в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" (3:2 ОТ). По его словам, соперник выглядел сильнее.

– Мы победили, но "Монреаль" работал лучше, играл намного сильнее, чем мы, – цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. – Пресса может говорить что угодно, рассказывать, как мы хорошо готовы, но это НХЛ. Здесь каждый день нужно упорно работать. Если не будете работать больше, чем соперник, если труд не поставите выше своего таланта, то не будете побеждать.