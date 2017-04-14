Майк Бэбкок: "Теперь важно уехать из Вашингтона при счете 1-1"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после поражения от "Вашингтона" (2:3 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли остался доволен игрой команды. По словам наставника, необходимо выиграть следующую встречу.

– Думаю, что этот матч придаст нам уверенности. Мне понравилось, как мы играли. Однако не всегда бросали по воротам, когда была выгодная ситуация. Ведь было много подобных моментов, но мы делали лишнюю передачу.

Уилсон в овертайме все сделал правильно правильно – просто бросил и все. Это плей-офф. Шайба может просто отскочить от кого-то и залететь в ворота.

Для нас было очень важно почувствовать плей-офф, понять, какая тут игра. Теперь важно уехать из Вашингтона при счете 1-1.