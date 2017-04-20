Майк Бэбкок: "Такое впечатление, что "Вашингтон" выиграл все единоборства"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после поражения от "Вашингтона" (4:5) в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ остался недоволен игрой команды. По его словам, подопечные плохо боролись. Счет в серии стал 2-2.

– Приятно, что мы забивали и смогли вернуться в игру, но мы играли совсем не так, как надо, – приводит слова Бэбкока русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Мы много времени уделили тому, чтобы объяснить, какой будет игра, но не похоже, что мы достучались до ребят. Мы были недостаточно хороши, мы недостаточно хорошо боролись. У меня такое впечатление, что соперники выиграли все единоборства.