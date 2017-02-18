Майк Бэбкок: "Руководству "Торонто" предстоит поработать в межсезонье"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сообщил, что команда не собирается быть активной во время дедлайна. Он добавил, что "Торонто" не отказывается от намеченной цели – попасть в плей-офф. Канадский клуб набрал 63 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Вряд ли мы будем активничать во время дедлайна. У нас есть команда и есть цель – попасть в плей-офф, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэбкока. – Мы строим команду на долгосрочную перспективу. Впрочем, руководству клуба предстоит хорошо поработать в межсезонье, чтобы усилить "Торонто".