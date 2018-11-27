Майк Бэбкок: "Ожиганов может одновременно и наносить удары, и играть. Этим он выделяется среди остальных"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок прокомментировал гол защитника Игоря Ожиганова. 26-летний россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона"(4:2).

– Гол – это, конечно же, хорошо для него, но больше всего мне в нем нравится то, что он является элитным ассистентом, - приводит Maple Leafs Hot Stove слова Бэбкока. - Ожиганов обладает хорошимигабаритами. Самое главное при переходе с большого льда на маленький состоит в том, что все происходит намного быстрее, нужно привыкнуть к этому. Он также обладает броском. Пока этого не продемонстрировал, но он умеет обращаться с шайбой и не боится это делать. Он может одновременно и наносить удары, и играть. Именно этим компонентом он выделяется среди остальных.

Для Ожиганова это был первый гол в североамериканской лиге.

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