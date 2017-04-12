Майк Бэбкок: "Оптимистично оцениваю шансы Зайцева на участие в первом матче плей-офф с "Вашингтоном"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок надеется, что российский защитник Никита Зайцев сможет принять участие в первом матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном". Также специалист не сомневается, что к игре с "Кэпиталз" восстановится и Роман Полак.

- Они пропустили сегодняшнюю тренировку. Посмотрим, что будет завтра, - приводит Sportsnet.ca слова Бэбкока. - Но динамика их восстановления является положительной. Я оптимистично оцениваю их шансы на игру в первом матче. Но я не могу дать вам какие-то гарантии.

Напомним, что ранее россиянин получил травму верхней части тела после силового приема Ника Фолиньо. Для Зайцева это первый сезон в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (4+32) очков.