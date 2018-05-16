Майк Бэбкок: "Обсуждали Гусева с менеджментом "Торонто"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок сказал, что ему нравится игра форварда СКА Никиты Гусева в составе сборной России на чемпионате мира-2018. Нападающий пропустил начало турнира в Дании по состоянию здоровья, в трех матчах он набрал 4 (1+3) очка.

Отметим, что на драфте НХЛ в 2012 году Гусев был выбран "Тампой" под общим 202-м номером.

– Как вам Никита Гусев?

– Мы даже обсуждали его (речь о менеджменте "Торонто" – Прим. "СЭ"). Хороший игрок. Даже очень хороший.

– Вы бы взяли его в "Торонто"?

– Самое ведь главное – хочет ли игрок попасть к нам. У нас много глаз. Мы следим за многими. И серьезно работаем над тем, чтобы к нам приходили хорошие игроки. Нам абсолютно не важно, из какой они страны. Важно – хотят ли они играть за "Торонто". (Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Канада. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.

Полная версия интервью Майка Бэбкока



Расписание матчей и турнирное положение команд //

Все о чемпионате мира по хоккею