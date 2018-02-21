Майк Бэбкок – о возможном обмене ван Римсдайка: "Это не самая простая ситуация"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок на данный момент не знает о планах клуба относительно нападающего Джеймса ван Римсдайка. Контракт 28-летнего хоккеиста, по которому он зарабатывает 4,2 миллиона долларов за сезон, истекает этим летом. В клубе не могут определиться, расставаться ли с американцев до конца дедлайна, или отпустить на рынок свободных агентов летом.

– Это не самая простая ситуация, – цитирует The Score Бэбкока. – Мы уже говорили об этом, у нас есть план, но все всегда может измениться. Все будет зависеть от того, чего хотят люди. Так часто бывает – ты ничего не планируешь делать, а в конечном итоге весь в работе. Мы просто будем ждать и смотреть, что из этого произойдет.

В этом сезоне ван Римсдайк провел 61 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (25+13) очков. За "Торонто" он играет с 2012 года, всего в лиге провел 589 игр и набрал 377 (190+187) очков.