09:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Бэбкок: "Нельзя представить более захватывающего турнира, чем Олимпиада"

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Главный тренер клуба НХЛ "Торонто", двукратный олимпийский чемпион и единственный тренер, входящий в "Тройной золотой клуб", Майк Бэбкок расстроен, что не примет участие в Играх 2018 года.

НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт.

– В жизни мне посчастливилось два раза работать на Олимпийских играх: в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Это был особенный опыт, самые захватывающие турниры, которые можно только представить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170511/1120282824.html

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