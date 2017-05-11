Майк Бэбкок: "Нельзя представить более захватывающего турнира, чем Олимпиада"

Главный тренер клуба НХЛ "Торонто", двукратный олимпийский чемпион и единственный тренер, входящий в "Тройной золотой клуб", Майк Бэбкок расстроен, что не примет участие в Играх 2018 года.

НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады и вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде в Пхенчхане закрыт.

– В жизни мне посчастливилось два раза работать на Олимпийских играх: в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Это был особенный опыт, самые захватывающие турниры, которые можно только представить.