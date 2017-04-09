Майк Бэбкок: "Не знал, что "Торонто" может играть настолько хорошо"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Питтсбургом" прокомментировал выход команды в плей-офф. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Я горд и счастлив за ребят, они проделали прекрасную работу, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэбкока. – Я говорил тренерам в начале сезона, что если мы и выйдем в плей-офф, то сделаем это в 82-м матче. Но мы опередили этот график на один матч. Честно признаться, не знал, что парни могут быть настолько хороши.