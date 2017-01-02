Майк Бэбкок: "Матч с "Детройтом" был похож на игру плей-офф"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок остался доволен победой в "столетней классике" над "Детройтом" (5:4 ОТ). При этом его команда не могла забросить шайбу до третьего периода.

– Сегодняшний матч был для нас похож на игру плей-офф, – цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. – Там борьба очень плотная, вы то проигрываете минимально, то ведете с минимальным счетом. Мне нравится такого рода игры, где команде приходится показывать характер, вгрызаться в лед. Это была хорошая возможность показать себя. Мы извлекли уроки из этого матча и победили ради наших фанатов.