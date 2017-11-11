Майк Бэбкок: "Матч был скучный для фанатов, но мне понравилось"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (3:2 ОТ). По его словам, хоккеисты "Мэйпл Ливз" надежно сыграли в обороне.

- Думаю, это была хорошая игра, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. - "Бостон" проделал хорошую работу, но мы не давали особого пространства. Наверное, для болельщиков это было скучно, но хорошо для меня. Мне понравилось. Для нашей команды матч сложился очень хорошо. Казалось, мы не получим ничего, и тут набираем два очка.