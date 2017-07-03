Майк Бэбкок: "Марло будет 38 лет? Вы вообще видели, как он катается?"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил, что его не смущает возраст нападающего Патрика Марло, который на правах свободного агента заключил контракт с канадским клубом. Напомним, что контракт с ветераном подписан на три года и 18,75 миллиона долларов.

– Думаю, что "Торонто" станет для него фонтаном молодости, – цитирует журналист Ник Коцоника слова Бэбкока. – Ему будет 38 лет? Вы вообще видели, как он катается? Даже если он не будет много забивать, он владеет прекрасным катанием. Он может играть против лучших.

Марло на протяжении 19 лет играл за "Сан-Хосе", а в минувшем сезоне он записал на свой счет 46 (27+19) очков в 82 встречах регулярного чемпионата. Всего в лиге на его счету 1493 встречи и 1082 (508+574) очка.