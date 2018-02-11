Майк Бэбкок: "Когда "Торонто" выиграл драфт-лотерею и выбрал Мэттьюса – я заплакал"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок рассказал, как результаты драфт-лотереи 2016 года довели его до слез. Напомним, что "Мэйпл Лифс" получили первый пик и выбрали нападающего Остона Мэттьюса, который стал лучшим новичком в дебютном сезоне. За клуб он провел уже 128 матчей в НХЛ и набрал 112 (65+47) очков.

– Мы тогда получили Остона, но представьте, что этого не случилось, – цитирует TSN Бэбкока. – Я помню, как "Торонто" попал в тройку лотереи. Я просто прыгал в своей гостиной. А когда мы стали первыми, я заплакал. Не все люди понимают, что команде нужны настоящие хоккеисты.