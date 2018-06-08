Майк Бэбкок: "Хотел бы, чтобы на Олимпиаде выступали все сильнейшие"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок хотел бы, чтбы на Олимпиаде в Пекине принимали участие ведущие хоккеисты мира. Бэбкок рассчитывает, что ведущие хоккейные организации смогут договориться.

– Как думаете, действующие игроки и тренеры клубов НХЛ будут отпущены на Олимпиаду-2022 в Пекине?

– Насчет следующего раза не знаю. Не знаю, как будут смотреть на ситуацию НХЛ, МОК и ИИХФ, - цитируют "Известия" Бэбкока. - Но я бы хотел, чтобы в Пекин приехали лучшие. Мне такая возможность выпадала дважды. Это было здорово – мы выиграли два золота. Люблю выигрывать олимпийское золото.