08:56 | Хоккей — НХЛ

Майк Бэбкок: "Думаю, Комаров будет в порядке"


Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок подчеркнул, что финский форвард команды Лео Комаров избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:2). Нападающий покинул лед во втором периоде после столкновения с одноклубником Вильямом Нюландером.

- Думаю, он будет в порядке, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. - У него однозначно травма нижней части тела. Я только что видел его, он сказал, что результаты тестов благоприятные. Не знаю, что это значит: пропустит ли он следующий матч или сможет играть.

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