Майк Бэбкок: "Думаю, Комаров будет в порядке"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок подчеркнул, что финский форвард команды Лео Комаров избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (5:2). Нападающий покинул лед во втором периоде после столкновения с одноклубником Вильямом Нюландером.

- Думаю, он будет в порядке, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. - У него однозначно травма нижней части тела. Я только что видел его, он сказал, что результаты тестов благоприятные. Не знаю, что это значит: пропустит ли он следующий матч или сможет играть.