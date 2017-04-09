Майк Бэбкок: "Думал, что мы попадем в плей-офф только после 82-й игры"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок похвалил своих подопечных после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" (5:3). "Мэйпл Ливз" вышел в плей-офф во второй раз за последние 12 сезонов.

- Я горжусь ребятами, я восхищен ими, они проделали действительно выдающуюся работу, - цитирует официальный сайт НХЛ Бэбкока. - Я сказал тренерам в начале года: если мы попадем в плей-офф, то только в 82-й игре. Мы сделали это на игру раньше и, честно говоря, я не ждал, что ребята будут настолько хороши.