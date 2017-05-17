Маттиас Экхольм: "Все игроки "Нэшвилла" хотят прибавить, но Форсберг уже сделал это"

Защитник "Нэшвилла" Маттиас Экхольм высоко оценил игру Филипа Форсберга, который стал автором заброшенной шайбы в третьем матче серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом" (2:1). По его словам, нападающему платят именно за забитые голы.
- За это ему платят. Он заслуживает внимания, которое ему оказывают, потому что он хороший игрок, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Экхольма. - Сейчас все хотят прибавить и принести пользу команде. Он уже прибавил.
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https://www.nhl.com/ru/news/josis-late-goal-sends-predators-past-ducks/c-289478714