Маттиас Экхольм: "Все игроки "Нэшвилла" хотят прибавить, но Форсберг уже сделал это"

Защитник "Нэшвилла" Маттиас Экхольм высоко оценил игру Филипа Форсберга, который стал автором заброшенной шайбы в третьем матче серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом" (2:1). По его словам, нападающему платят именно за забитые голы.

- За это ему платят. Он заслуживает внимания, которое ему оказывают, потому что он хороший игрок, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Экхольма. - Сейчас все хотят прибавить и принести пользу команде. Он уже прибавил.