09:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Маттиас Экхольм: "Все игроки "Нэшвилла" хотят прибавить, но Форсберг уже сделал это"

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Защитник "Нэшвилла" Маттиас Экхольм высоко оценил игру Филипа Форсберга, который стал автором заброшенной шайбы в третьем матче серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом" (2:1). По его словам, нападающему платят именно за забитые голы.

- За это ему платят. Он заслуживает внимания, которое ему оказывают, потому что он хороший игрок, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Экхольма. - Сейчас все хотят прибавить и принести пользу команде. Он уже прибавил.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/josis-late-goal-sends-predators-past-ducks/c-289478714

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