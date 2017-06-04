Маттиас Экхольм: "Игроки "Нэшвилла" были очень злыми после двух поражений подряд"

Защитник "Нэшвилла" Маттиас Экхольм после победы над "Питтсбургом" (5:1) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли отметил, что после двух поражений подряд команда была очень злая. Он добавил, что хоккеисты показали, как надо играть против "Питтсбурга".

– Мы показали, как надо играть с "Питтсбургом", – приводит официальный сайт НХЛ слова Экхольма. – Мы не собираемся опускать руки. Все хоккеисты были злыми после предыдущих поражений. "Нэшвилл" хотел реабилитироваться перед своими болельщиками и он это сделал.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтбсурга". Следующая игра пройдет в Нэшвилле 6 июня.