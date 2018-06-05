Матс Сундин: "Овечкин ведет команду за собой, хочет, чтобы она победила и добилась успеха"

Легенда Швеции и НХЛ Матс Сундин отметил профессиональный рост нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за то время, что он провел в Лиге.

- Хочется, чтобы у ребят, которые давно играют в лиге, был шанс завоевать кубок. Будет здорово, если это произойдет, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Сундина. - Мне повезло, что я провел 18 сезонов в НХЛ, дважды играл в финале конференции и многое узнал о хоккее. Овечкин – лидер. Это бросается в глаза в последние несколько лет. Когда мы играли против него, он редко отрабатывал назад. Сейчас он ведет команду за собой, хочет, чтобы она победила и добилась успеха. И не только команда, но и каждый из его партнеров.

Отметим, что за 18 сезонов в Лиге Сундин никогда не играл в финале Кубка Стэнли. Овечкин до этого сезона также не добирался до решающих матчей.

После четырех встреч "Кэпиталз" ведут в серии против "Вегаса" со счетом 3-1.