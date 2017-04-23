Матс Цуккарелло: "Серия получилась очень упорной, команды бились"

Форвард "Рейнджерс" Матс Цуккарелло после победы над "Монреалем" в 1/8 финала плей-офф НХЛ (4-2) отметил, что серия получилась упорной. Также он отметил игру вратаря и защитной линии своей команды.

- Серия получилась очень упорной, команды бились, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Цуккарелло. - "Канадиенс" играли замечательно, с ними тяжело бороться. Нам было очень непросто, но у нас есть характер. Лундквист сыграл невероятно, а мы стояли друг за друга. Великолепно действовали наши защитники. Они блокировали броски, применяли силовые приемы. То, как играют Дэн Джирарди, Райан Макдона и Марк Стаал, как они могут прибавлять, разыгрывать шайбу, вдохновляет нападающих.