Матс Цуккарелло: "Было бы здорово забросить 30 шайб в предстоящем сезоне"

Нападающий "Рейнджерс" Матс Цуккарелло подчеркнул: он не уверен, что сможет повторить успех прошлого сезона, он очень на это рассчитывает. Форвард забросил 26 голов в НХЛ.
– Не знаю, – приводит официальный сайт Кубка мира-2016. – Я просто действую на максимуме и помогаю команде. Я играл с очень хорошими игроками, которые помогали мне добиться того, чего я добился в последние годы. Так что все дело в партнерах, понимаете? Ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои партнеры.
Было бы здорово забить 30 голов, но я не знаю, есть ли во мне такой потенциал. Надеюсь хотя бы на 20. Я особо никогда не отличался голами. Просто получаю удовольствие от хоккея. В прошлом сезоне мне повезло. Шайбы сами заходили в ворота, и это было прекрасно.
Дополнительная информация
https://www.wch2016.com/ru/news/world-cup-experience-a-joy-fo-mats-zuccarello/c-281613348