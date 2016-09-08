Матс Цуккарелло: "Было бы здорово забросить 30 шайб в предстоящем сезоне"

Нападающий "Рейнджерс" Матс Цуккарелло подчеркнул: он не уверен, что сможет повторить успех прошлого сезона, он очень на это рассчитывает. Форвард забросил 26 голов в НХЛ.

– Не знаю, – приводит официальный сайт Кубка мира-2016. – Я просто действую на максимуме и помогаю команде. Я играл с очень хорошими игроками, которые помогали мне добиться того, чего я добился в последние годы. Так что все дело в партнерах, понимаете? Ты хорош ровно настолько, насколько хороши твои партнеры.

Было бы здорово забить 30 голов, но я не знаю, есть ли во мне такой потенциал. Надеюсь хотя бы на 20. Я особо никогда не отличался голами. Просто получаю удовольствие от хоккея. В прошлом сезоне мне повезло. Шайбы сами заходили в ворота, и это было прекрасно.